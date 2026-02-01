Urne aperte in Provincia | sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidente

Questa mattina a Palazzo dei Celestini si svolge l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Lecce. Sindaci e consiglieri comunali sono convocati per scegliere tra Adriana Poli Bortone, candidata del centrodestra e sindaca di Lecce, e Fabio Tarantino, candidato del centrosinistra e primo cittadino di Martano. Le urne sono aperte e l’esito si conoscerà nelle prossime ore.

Sono due le sezioni elettorali allestite a Palazzo dei Celestini. I candidati sono Adriana Poli Bortone per il centrodestra e Fabio Tarantino per il centrosinistra. Il voto è ponderato in relazione al numero di residenti nei comuni LECCE – Urne aperte a Palazzo dei Celestini per l'elezione del presidente della Provincia. I candidati sono Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, per il centrodestra e Fabio Tarantino, primo cittadino di Martano, per il centrosinistra. Va ricordato che attualmente sono commissariati i comuni di Caprarica di Lecce, Castro, Corigliano d'Otranto, Porto Cesareo, Ruffano e Gallipoli.

