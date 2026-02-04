Vodafone abilita il Wi-Fi Calling in Italia | chiamate via rete Wi-Fi senza segnale mobile

Da oggi in Italia, Vodafone permette di chiamare e ricevere chiamate attraverso il Wi-Fi. Basta avere un telefono compatibile e una connessione internet stabile. Non sarà più un problema se il segnale del cellulare è debole o assente. Questa novità riguarda tutti gli utenti Vodafone, che possono attivare il servizio senza complicazioni.

A partire da oggi, 4 febbraio 2026, chiunque abbia un telefono compatibile e una connessione Wi-Fi in Italia potrà chiamare e ricevere chiamate vocali senza doversi preoccupare del segnale del cellulare. Vodafone ha ufficialmente attivato in tutto il Paese il servizio Wi-Fi Calling, una funzionalità che promette di trasformare la comunicazione mobile in un'esperienza più stabile, più accessibile e meno soggetta ai limiti fisici delle onde radio. Il servizio, basato sullo standard VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi), è completamente gratuito per tutti i clienti, sia privati che aziendali, e non richiede nessuna configurazione manuale né l'installazione di app aggiuntive.

