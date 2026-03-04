gaten matarazzo dopo la fine di stranger things torna sugli schermi con pizza movie

Dopo la conclusione di Stranger Things, Gaten Matarazzo torna in televisione con Pizza Movie, una commedia che sarà disponibile su Hulu e Disney+. L’attore, noto per il ruolo di Dustin, sarà protagonista del nuovo progetto che vede coinvolte le piattaforme di streaming. La serie rappresenta il primo impegno di Matarazzo dopo il suo lavoro nella popolare serie Netflix.

L'interprete di Dustin nello show creato dai fratelli Duffer è il protagonista di una commedia in arrivo su Hulu e Disney+. Gaten Matarazzo, dopo la fine della serie Stranger Things, ritornerà sugli schermi con un ruolo da protagonista nel film Pizza Movie, di cui è stata svelata la data di uscita su Hulu. Il progetto debutterà infatti il 3 aprile dopo la première che avverrà al SXSW nel mese di marzo, per poi essere distribuito a livello internazionale su Disney+. Pizza Movie è stato scritto e diretto da Brian McElhaney e Nick Kocher, il duo conosciuto come BriTANick. Al centro della trama ci sono uno studente universitario timido e il suo coinquilino temerario che decidono di andare a prendere una pizza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

