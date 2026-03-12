Nuovo commercio in zona mare Dai ristoranti alle palestre cosa cambia con la variante

In zona mare sono aperti nuovi esercizi commerciali tra cui palestre, centri benessere, ristoranti e servizi per famiglie con bambini. Sono stati avviati anche locali di street food, cucine centralizzate e altri pubblici esercizi. Questi cambiamenti riguardano diverse attività e coinvolgono sia strutture dedicate al benessere sia locali di ristorazione. La presenza di queste nuove attività modifica il panorama commerciale della zona.

Palestre, centri benessere, servizi per per le famiglie con bimbi piccoli, ma anche pubblici esercizi, street food, cucine centralizzate e tanto altro. Si tratta di 'usi' che ben presto saranno perseguibili con maggiore facilità nella zona mare. Il Comune sta lavorando alla variante al Rue che porterà cambiamenti non solo per quanto riguarda il vincolo alberghiero, cestinato dopo decenni, ma anche nelle trasformazioni degli spazi commerciali. Che il commercio classico sia sempre più in difficoltà è sotto gli occhi di tutti da anni, ed è sufficiente farsi una passeggiata sui viali delle Regine per rendersene conto. Con il regolamento urbano ed edilizio attuale pensare a trasformare spazi inutilizzati in altro, è complesso.