Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge sulla sicurezza. L’ok arriva dopo una riunione durata diverse ore, durante la quale si sono affrontate le misure più urgenti per rafforzare i controlli e le forze dell’ordine. Ora il testo passerà alle aule parlamentari, ma intanto le prime modifiche sono già attese in tempi brevi.

Questa mattina, il Consiglio dei Ministri si è riunito alle 16:10 a Palazzo Chigi e ha dato il via libera al pacchetto sicurezza.

Questa mattina il governo ha dato il via libera al nuovo pacchetto sicurezza.

Il governo approva il pacchetto sicurezza, via libera al decreto legge e al disegno di leggeIl pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Piazze vietate a condannati per terrorismo o per lesioni agli agenti. Sanzioni a genitori di minori che portano coltelli vietati. In ... ansa.it

Il Governo approva il pacchetto sicurezza: via libera al dl. Da borseggiatori a baby gang e legittima difesa, Meloni: non sono misure spotIl Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza: via libera al decreto legge e al disegno di legge. All’ordine del giorno anche il decreto legislativo per recepire la direttiva europea s ... strettoweb.com

Il Consiglio dei ministri approva il pacchetto sicurezza. Via libera al decreto e al disegno di legge #ANSA facebook

Pacchetto sicurezza in Cdm, cos’è il fermo preventivo e cosa chiede di chiarire il Quirinale ilsole24ore.com/art/pacchetto-… x.com