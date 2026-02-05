Cdm approva il pacchetto sicurezza | stretta su manifestazioni e ordine pubblico

Questa mattina, il Consiglio dei Ministri si è riunito alle 16:10 a Palazzo Chigi e ha dato il via libera al pacchetto sicurezza. La misura prevede norme più stringenti per le manifestazioni e un giro di vite sull’ordine pubblico. Contestualmente, è stato approvato anche il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato oggi, alle 16:10, a Palazzo Chigi per affrontare una serie di dossier centrali nell'agenda del governo. Tra i principali punti all'ordine del giorno figurano: il pacchetto sicurezza, l'adeguamento alla direttiva europea sulla parità salariale e un decreto legge per superare i rilievi della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Il Consiglio dei ministri ha approvato l'intero pacchetto sicurezza. Oltre al decreto legge, è stato dato il via libera anche al disegno di legge collegato, che ora inizierà il suo iter parlamentare. Con l'approvazione in CdM, il governo imprime un'accelerazione al proprio impianto normativo in materia di ordine pubblico, manifestazioni e tutela delle forze dell'ordine.

