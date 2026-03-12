L'Ugl di Roma ha rivolto un nuovo appello al sindaco Gualtieri, evidenziando come continui a ignorare la presenza di circa 7000 guardie giurate sul territorio della città. Nel frattempo, si registrano ripetuti allarmi bomba legati al clima di tensione causato dal conflitto in Iran, una situazione che suscita preoccupazione e richiede attenzione.

Continuano gli allarmi bomba a Roma per il clima di tensione legato al conflitto in Iran. Un clima di tensione che preoccupa e su cui l’Ugl di Roma ha voluto puntare un faro per non sottovalutare una questione delicata e pericolosa. “Il clima di massima allerta e i ripetuti allarmi bomba a Roma richiedono risposte immediate – dichiarano in una nota congiunta il segretario di Roma e provincia Ermenegildo Rossi e Roberto Pascucci, segretario della UGL Sicurezza Civile Roma – il Comune perde una grande opportunità a non sfruttare il potenziale delle circa 7000 guardie giurate presenti sul territorio. Parliamo di professionisti addestrati che, se coordinati con le forze dell’ordine, possono garantire un presidio costante per la sicurezza urbana”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza a Roma, l’Ugl incalza Gualtieri: “Si ostina a ignorare le 7000 guardie giurate sul territorio”

Articoli correlati

"Assalto a portavalori: urgente tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate"BRINDISI - In merito al grave assalto a un mezzo portavalori avvenuto nella giornata di ieri, 9 febbraio2026, la Fisascat Cisl Taranto Brindisi...

“Turni massacranti e neanche un buono pasto”, guardie giurate e addetti alla sicurezza in scioperoFirenze, 27 dicembre 2025 – Guardie giurate e addetti ai servizi alla sicurezza sciopereranno il 29 dicembre in Toscana per l'intera giornata per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sicurezza a Roma l'Ugl incalza...

Temi più discussi: Salute e sicurezza, a Roma l’assemblea Rls e Rlst; Vannacci a Roma sfida la destra sulla sicurezza; Iran, sicurezza antiterrorismo a Roma: torna il pacchetto Giubileo con posti fissi, reparti speciali e sistemi antidrone; Vannacci a Roma per la sicurezza: nella proposta tutto ciò che Lega e FdI non possono dire.

Attacco all'Iran: a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto, obiettivi sensibili e ambasciateAttacco all'Iran. Sono stati innalzati dalle prime ore di questa mattina dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti i livelli di sicurezza a Roma per il Ghetto ebraico, gli obiettivi sensibili e le ... romatoday.it

Sicurezza parchi di Roma, Alfonsi: Più forze dell’ordine di notte. Il Campidoglio punta su telecamere e chiusure seraliAlfonsi rilancia: più agenti di notte nei parchi di Roma. Il Campidoglio investe su telecamere 5G, chiusure serali e accoglienza per senza dimora ... ilquotidianodellazio.it

Nonostante indossasse il casco di sicurezza, l'operaio ha riportato una profonda ferita alla testa e diversi traumi da schiacciamento. Dopo essere stato stabilizzato e intubato, è stato trasportato in volo al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Le sue condi - facebook.com facebook

Il Consiglio di Sicurezza #ONU ha adottato una risoluzione che chiede la "cessazione immediata" degli attacchi iraniani contro gli Stati del Golfo e la Giordania - #Iran #IranWar x.com