Assalto a portavalori | urgente tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate

Questa mattina a Brindisi si sono diffuse le prime immagini dell’assalto a un portavalori avvenuto ieri. Le guardie coinvolte sono state colpite ma stanno bene, almeno per il momento. La questione resta all’attenzione di tutti, perché bisogna rafforzare la sicurezza e prevenire nuovi episodi simili.

BRINDISI - In merito al grave assalto a un mezzo portavalori avvenuto nella giornata di ieri, 9 febbraio2026, la Fisascat Cisl Taranto Brindisi esprime "innanzitutto sollievo per le condizioni di salute delle guardie particolari giurate coinvolte. La salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.

