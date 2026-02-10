Assalto a portavalori | urgente tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate

Da brindisireport.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Brindisi si sono diffuse le prime immagini dell’assalto a un portavalori avvenuto ieri. Le guardie coinvolte sono state colpite ma stanno bene, almeno per il momento. La questione resta all’attenzione di tutti, perché bisogna rafforzare la sicurezza e prevenire nuovi episodi simili.

BRINDISI - In merito al grave assalto a un mezzo portavalori avvenuto nella giornata di ieri, 9 febbraio2026, la Fisascat Cisl Taranto Brindisi esprime “innanzitutto sollievo per le condizioni di salute delle guardie particolari giurate coinvolte. La salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Nella zona di Casalnuovo, un tentativo di furto presso una filiale Intesa Sanpaolo è stato sventato grazie all’intervento delle guardie giurate.

Argomenti discussi: Assalto armato al blindato portavalori, la Cgil chiede incontro urgente al questore; Brindisi, Assalto a portavalori: il Sap chiede urgente rafforzamento organici; Assalto al portavalori, Filcams Cgil: Ennesima azione criminale, tutelare le condizioni di lavoro e la sicurezza nella vigilanza; Assalto armato al blindato portavalori, la Cgil chiede incontro urgente al questore In evidenza.

assalto a portavalori urgenteAssalto al portavalori, i due foggiani accusati di tentato omicidio: «Non hanno precedenti»Si chiamano Giuseppe Iannelli, 38 anni, e Giuseppe Russo, 62, i due foggiani in carcere in stato di fermo perché ritenuti appartenenti alla banda che lunedì 9 febbraio ... ilmattino.it

assalto a portavalori urgenteAssalto a portavalori nel Brindisino, uno degli arrestati è un ex militare paracadutistaUno dei due arrestati per l’assalto al portavalori in Puglia è Giuseppe Iannelli, 38 anni, ex militare paracadutista con un passato nel battaglione San Marco. Si trova in carcere in stato di fermo per ... msn.com

