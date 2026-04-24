Più formazione significa anche meno incidenti

Nel corso dell’anno appena passato, sono stati registrati 597.710 infortuni sul lavoro denunciati all’Inail, segnando un incremento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. La crescita dei casi si accompagna a un aumento generale dei casi di incidenti lavorativi, evidenziando un dato che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. La relazione ufficiale si concentra sui numeri e sulle tendenze di questa statistica.

Gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail nel corso dell’anno appena trascorso sono stati 597.710, in aumento dell’1,4% rispetto ai 589.571 dell’anno precedente. Le denunce relative ai lavoratori sono passate da 511.688 a 516.839 (+1,0%), mentre quelle degli studenti da 77.883 a 80.871 (+3,8%). Tra i lavoratori gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro sono saliti da 414.853 a 416.900 (+0,5%), mentre quelli occorsi in itinere sono cresciuti con più intensità, da 96.835 a 99.939 (+3,2%), portando l’incidenza degli incidenti nel tragitto casa-lavoro-casa sul totale delle denunce dei lavoratori dal 18,9% al 19,3%. Di fronte a dati così...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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