Controlli sulle strade Più multe meno incidenti

La polizia locale di Serravalle Pistoiese ha intensificato i controlli sulle strade nel 2025. In un anno, sono stati verificati 723 veicoli, con 52 sequestri e 66 multe ai conducenti di mezzi non assicurati. Questi numeri dimostrano che i controlli più serrati stanno portando a meno incidenti e a una maggiore sicurezza per chi guida.

Nel corso dell'intero 2025, la polizia locale di Serravalle Pistoiese ha proceduto complessivamente al controllo di 723 veicoli in circolazione sulle strade del territorio comunale, procedendo al sequestro di 52 mezzi (con 3 veicolo sottoposti a fermo amministrativo e 5 confiscati) ed elevando 66 multe ad altrettanti conducenti che circolavano su mezzi non assicurati. Sono state 688 le richieste di intervento pervenute al comando (a fronte di 129 posti di controllo stradale effettuati) mentre sembra in calo sia il numero relativo agli incidenti stradali in generale (dai 34 sinistri del 2024 ai 22 dello scorso anno) che degli incidenti con feriti (da 21 a 17 nel corso di dodici mesi).

