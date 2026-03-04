Lavoratori della sicurezza senza stipendio Ina | Abbiamo raccolto il grido di aiuto delle famiglie

Circa novanta lavoratori della Full Service Srl, impiegati in vari servizi di sicurezza in punti strategici della città, non hanno ancora ricevuto gli stipendi. La loro situazione sta creando problemi anche alle famiglie coinvolte, che da tempo affrontano questa difficile condizione economica. La società non ha ancora saldato gli importi dovuti, lasciando i dipendenti in attesa di chiarimenti e pagamenti.

Il presidente Lorenzo Festicini: "Confidiamo nel dialogo e nel senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, affinché si possa giungere quanto prima a una soluzione giusta ed equilibrata" Il fondatore e presidente, cav. dott. Lorenzo Festicini, sottolinea in particolare la dimensione umana di questa vicenda: "Non possiamo restare indifferenti davanti a famiglie che si trovano improvvisamente senza il sostegno di uno stipendio, pur continuando a svolgere con responsabilità il proprio lavoro. La nostra vicinanza non è solo formale: desideriamo camminare accanto a questi lavoratori, perché nessuno si senta solo in un momento di così grande prova. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it “Non possiamo più aspettare”: piscine e autobus senza norme, il grido delle famiglie con figli autistici e disabiliDurante la seduta consiliare le associazioni hanno chiesto interventi immediati, denunciando l’assenza di regole per gli impianti sportivi e di... Poste Italiane, lavoratori delle pulizie senza stipendio a gennaio: allarme a Messina e provinciaCresce la preoccupazione tra i lavoratori addetti alle pulizie nelle filiali di Poste Italiane a Messina e in provincia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavoratori della. Temi più discussi: Il preposto risponde per tutti: sicurezza estesa anche a lavoratori di ditte terze; Il preposto risponde per tutti: sicurezza estesa anche a lavoratori di ditte terze; Come cambia la sicurezza sul lavoro con le nuove regole 2026?; Infortunio del lavoratore distaccato: la Cassazione chiarisce responsabilità, vigilanza e assicurazione. Reggio Calabria, novanta lavoratori della sicurezza senza stipendio: l’appelloLa difficile situazione vissuta dai circa novanta lavoratori della Full Service Srl, impegnati nei servizi di sicurezza in numerosi presìdi nevralgici della città, sta mettendo in seria difficoltà de ... strettoweb.com La sicurezza sul lavoro è intelligente. Senza caschetto alt ai macchinari. Sistema di vigilanza made in UnipiDal CrossLab dell’Università di Pisa il sistema di sorveglianza che ferma le macchine se il lavoratore se il lavoratore non indossa i dispositivi di protezione individuali. Grazie ad una rete di video ... lanazione.it Taranto. Tanti politici avevano promesso di impegnarsi per gli ex lavoratori della Isolaverde. E poi facebook Assemblea CISL FP a #Avezzano: i lavoratori della #giustizia chiedono risposte sul CCDI e sulla valorizzazione del personale. Confermata la salvaguardia del Tribunale di Avezzano e degli altri tribunali abruzzesi dal disegno di legge del 22/07/2025. #CISLF x.com