Sfratto o acquisto a prezzo salato della casa | il grido d' aiuto delle famiglie del condominio Il Borgo

Nel condominio “Il Borgo” le famiglie stanno ricevendo lettere di sfratto o di acquisto della casa a prezzi elevati. Le comunicazioni sono arrivate in modo scaglionato a partire da giugno 2025, con scadenze che si estendono fino ad aprile 2027. Le notifiche riguardano diverse date e sono state distribuite nel corso di circa un anno.

Era stato il primo esperimento di social housing a Verona, ma ora i residenti si trovano davanti ad una scelta quasi impossibile, nonostante la durata del Fondo immobiliare etico “Veneto Casa” non sia ancora conclusa Le lettere sono arrivate scaglionate a partire da giugno 2025, riportando scadenze diverse, distribuite sull’arco di un anno circa, da giugno 2026 ad aprile 2027. Tutte accomunate da un’unica, perentoria, richiesta: riconsegnare l’appartamento entro la data indicata o acquistarlo a cifre salate. È così che una quarantina di famiglie del condominio “Il Borgo”, il primo esperimento di social housing della città di Verona, situato... 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Lavoratori della sicurezza senza stipendio, Ina: "Abbiamo raccolto il grido di aiuto delle famiglie"Il presidente Lorenzo Festicini: "Confidiamo nel dialogo e nel senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, affinché si possa giungere quanto... Niscemi, l'appello del vescovo: "Non possiamo restare inerti al grido di aiuto di chi ha perso la casa"Home > Cronaca > Niscemi, l'appello del vescovo: "Non possiamo restare inerti al grido di aiuto di chi ha perso la casa" Mons.