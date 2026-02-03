Michelangelo Pistoletto | La diversità crea l’arte

Il mare Mediterraneo diventa ancora una volta protagonista delle notizie. Questa volta non solo per le sue acque, ma per le parole di Michelangelo Pistoletto, che sottolinea come la diversità sia alla base dell’arte. In un momento in cui il mare si riempie di naufragi e di vite spezzate, il artista invita a vedere nelle differenze un punto di forza, un modo per creare e arricchire la cultura. La sua voce si fa sentire tra le onde e i drammi che attraversano il Mediterraneo, portando un messaggio di speranza e di apertura.

di Martina Spaggiari Il Mediterraneo, mare che ci culla tutti, attraversato da Ulisse e dagli eroi, è ormai un luogo di morte quotidiana e di naufragi, di corpi e nomi e memorie persi per sempre. Eppure ultimamente affiora un contro-pensiero di filosofi, storici e scrittori, decisi a proporre il Mediterrano come antidoto al disastro globale, un 'luogo di mezzo' a cui affidarsi. Contro-pensiero che Michelangelo Pistoletto, maestro d'arte che segue da oltre sessant'anni un filo creativo affilato e del tutto originale, ha da sempre proclamato come unica strada. Così proprio il Mediterraneo campeggia al centro della mostra allestita a Palazzo Boncompagni (a cura di Silvia Evangelisti): un grande tavolo specchiante che ne riproduce la mappa irregolare, sotto l'installazione luminosa 'Love Difference', circondato da tante sedie provenienti da diversi Paesi.

