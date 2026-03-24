Milano – Quella che sembrava un’aggressione per un debito economico o per questioni di droga potrebbe essere in realtà un raid premeditato, con la vittima volutamente attirata in trappola dall’uomo con cui aveva avuto una lunga relazione in passato. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi, ma per adesso c’è una certezza: il presunto accoltellatore, un quarantanovenne italiano con diversi precedenti di polizia, è stato fermato con le accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate e portato in carcere a San Vittore. La sequenza La ricostruzione dell’intricata sequenza, ancora sotto la lente dei poliziotti dell’Upg coordinati dal pm... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donna accoltellata in viale Monza: il fendente dell’ex in camera da letto e la pista della trappola premeditata

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