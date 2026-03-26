Lui e lei sorpresi con una pistola calibro 9 clandestina nascosa in camera da letto | arrestati

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un ragazzo e una ragazza di 25 anni, conviventi, trovati in possesso di una pistola calibro 9 clandestina nascosta in camera da letto. Sono stati inoltre trovati munizioni e sono stati contestati loro anche i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina.

La coppia, residente a Faeto, presso il Villaggio San Leonardo, al termine di una perquisizione domiciliare svolta d’iniziativa dai militari della locale Stazione Carabinieri, è stata trovata in possesso di una pistola cal. 9, con matricola abrasa, nascosta nella stanza da letto matrimoniale, di ingente quantitativo di munizionamento per armi comuni e da caccia illegalmente detenuto, di svariati attrezzi da scasso nonché di materiale per la decodifica di centraline auto, unitamente a due orologi rolex contraffatti e circa 70 grammi di hashish. I due, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti, rispettivamente, presso le Case Circondariali di Lucera e Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Lui e lei sorpresi con una pistola calibro 9 clandestina nascosa in camera da letto: arrestati Articoli correlati Villa Guardia, in camera da letto c’è nascosta una pistola: arrestato 20enneVilla Guardia (Como), 1 gennaio 2026 – Il controllo svolto dalla Squadra Monile della Questura di Como a casa di un ventenne di Villa Guardia, ha... Coca, una pistola (clandestina) e soldi nella camera d'albergo: arrestato un 29enneGli agenti della volante del commissariato Greco-Turro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno appreso che il giovane nascondeva una...