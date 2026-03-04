Parete armati di taglierino rapinano ufficio postale | banditi via con 1000 euro

Lunedì sera, 2 marzo, un gruppo di uomini armati di taglierino ha fatto irruzione nell’ufficio postale di Parete, in piazza Guido Rossa, subito dopo la chiusura. I banditi hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare circa 1000 euro prima di fuggire. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di rapina. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Hanno atteso l'orario di chiusura per entrare in azione e mettere a segno il colpo. È accaduto lunedì sera, 2 marzo, all'ufficio postale di Parete, in piazza Guido Rossa. Secondo quanto ricostruito, due persone con il volto coperto e armate di taglierino hanno fatto irruzione all'interno dell'ufficio postale, minacciando un dipendente e facendosi consegnare il denaro presente nelle casse. Il bottino ammonterebbe a circa mille euro. Una volta ottenuto il contante, i due si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aversa, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato le testimonianze delle persone presenti.