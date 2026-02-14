Legge di Bilancio 2026 il Garante delle persone con disabilità | stop al bonus barriere nuovi fondi per caregiver e inclusione scolastica
Il Garante delle persone con disabilità della Campania, Paolo Colombo, ha annunciato il 12 febbraio 2026 che il bonus barriere viene eliminato, mentre vengono destinati nuovi fondi per i caregiver e l’inclusione scolastica. La decisione deriva dalla revisione delle risorse disponibili, che ha portato a modificare alcune agevolazioni precedenti. In particolare, la cancellazione del bonus mira a riorganizzare gli interventi finanziari dedicati alle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche e private.
Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, ha diffuso il 12 febbraio 2026 una nota di sintesi sulle principali misure contenute nella Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) che riguardano il settore della disabilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
