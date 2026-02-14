Legge di Bilancio 2026 il Garante delle persone con disabilità | stop al bonus barriere nuovi fondi per caregiver e inclusione scolastica

Il Garante delle persone con disabilità della Campania, Paolo Colombo, ha annunciato il 12 febbraio 2026 che il bonus barriere viene eliminato, mentre vengono destinati nuovi fondi per i caregiver e l’inclusione scolastica. La decisione deriva dalla revisione delle risorse disponibili, che ha portato a modificare alcune agevolazioni precedenti. In particolare, la cancellazione del bonus mira a riorganizzare gli interventi finanziari dedicati alle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche e private.