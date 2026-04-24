Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che non sono state disposte nuove indagini dalla Cassazione sulla questione nota come pista nera. Questa affermazione contrasta con quanto affermato dall'opposizione, che aveva interpretato la pronuncia della Corte come un segnale positivo in tal senso. La polemica si concentra sulla lettura delle decisioni giudiziarie e sulle implicazioni di eventuali sviluppi nel procedimento. La discussione prosegue tra le parti coinvolte, senza ulteriori conferme ufficiali.

Il Procuratore di Caltanissetta ha sottolineato di aver escluso, davanti alla Commissione Antimafia, solo la rilevanza del filone di indagine riguardo il concorso nella strage di Capaci di Stefano Delle Chiaie Nuove indagini sulla cosiddetta pista nera imposte dalla Cassazione? No, le cose non stanno come ha fatto credere l'opposizione che ieri ha gioito per la pronuncia della Suprema Corte. E, così come sottolineato oggi da Il Giornale, che aveva evidenziato ogni inesattezza pronunciata soprattutto dal mondo pentastellato, a parlare è il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca: che definisce "totalmente destituita di fondamento l’affermazione che così sono state imposte nuove indagini sulla cosiddetta pista nera alla Procura di Caltanissetta, che non voleva svolgere ulteriori accertamenti sul filone d’indagini suindicato".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Pista nera? Nessuna nuova indagine disposta dalla Cassazione”: parla De Luca che smonta il teorema Scarpinato e i 5S

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Procura generale contro i pm di Caltanissetta: nessuna anomalia nell'ordinanza sulla pista nera, la Corte di Cassazione decide il 21 aprile; Gravi omissioni del procuratore Salvatore De Luca alla Commissione Antimafia; Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati o fotografati, nessuna documentazione nei verbali del Ris di Parma.

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Bisogna indagare sulla pista nera. Non è "abnorme” - sentenzia la Cassazione - continuare le indagini in quella direzione come dice la procura di Caltanissetta. Sulle stragi la destra ha paura della verità. Il mio commento sul Domani. x.com