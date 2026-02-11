Capaci la pista nera crolla in Antimafia | De Luca smonta il teorema di Report

Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha smontato definitivamente la teoria della “pista nera” sull’attentato di Capaci. Durante l’audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, ha spiegato che non ci sono prove che colleghino l’attentato del 23 maggio 1992 a un’alleanza tra Cosa Nostra e i neofascisti, come sostenuto per anni da alcuni dossier e inchieste. De Luca ha chiarito che non ci sono elementi che supportino l’ipotesi di un coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie

Roma, 11 feb – La lunga stagione delle "piste fantasma" sulla strage di Capaci sembra giunta a una svolta irreversibile: il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha spazzato via davanti alla Commissione parlamentare Antimafia la cosiddetta " pista nera ", quella teoria che per anni ha provato a collegare l'attentato del 23 maggio 1992 — costato la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i membri della scorta — a un presunto intreccio tra Cosa Nostra e i neofascisti, con il fondatore di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie, nel ruolo di comparsa chiave.

