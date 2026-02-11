La Procura di Caltanissetta ha chiuso definitivamente con la teoria della

È finita l'era delle piste fantasma sulla strage di Capaci: la Procura di Caltanissetta ha messo una pietra tombale sulla «pista nera», quella teoria che per anni ha suggerito un'alleanza tra mafia e neofascisti, con Stefano Delle Chiaie come figura chiave. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, davanti alla commissione Antimafia ha smontato pezzo per pezzo una delle più clamorose fughe in avanti della magistratura degli ultimi anni. E lo ha fatto puntando il dito contro tutti: la trasmissione Report di Sigfrido Ranucci, i collaboratori di giustizia trasformati in «jukebox, tu digiti quello che vuoi sentire», e soprattutto contro chi ha dato ossigeno a questa narrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il procuratore De Luca smonta la "pista nera". Ranucci e le toghe rosse asfaltati.

Approfondimenti su Capaci Strage

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, non chiude la porta a una nuova pista sull’omicidio di Piersanti Mattarella.

