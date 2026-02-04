Wizz Air nuovo volo diretto Torino-Palermo | tutti i giorni da maggio 2026

Da torinotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato un nuovo volo diretto tra Torino e Palermo, che partirà il 4 maggio 2026. La tratta sarà attiva tutti i giorni, offrendo un collegamento più rapido tra le due città. La decisione arriva in un momento in cui il traffico aereo cresce e le richieste di collegamenti più comodi aumentano. Da maggio, i passeggeri di Torino e Palermo potranno scegliere questa nuova opzione per i loro viaggi, senza dover cambiare voli o fare scali.

Wizz Air annuncia il nuovo collegamento diretto tra Torino e Palermo che entrerà in funzione dal 4 maggio 2026. La rotta da e per Caselle Torinese sarà operata tutti i giorni e i biglietti sono già disponibili (con tariffe a partire da 14,99 euro).Il volo Palermo-Torino si inserisce nel novero.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Wizz Air Torino Palermo

