Wizz Air nuovo volo diretto Torino-Palermo | tutti i giorni da maggio 2026

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato un nuovo volo diretto tra Torino e Palermo, che partirà il 4 maggio 2026. La tratta sarà attiva tutti i giorni, offrendo un collegamento più rapido tra le due città. La decisione arriva in un momento in cui il traffico aereo cresce e le richieste di collegamenti più comodi aumentano. Da maggio, i passeggeri di Torino e Palermo potranno scegliere questa nuova opzione per i loro viaggi, senza dover cambiare voli o fare scali.

