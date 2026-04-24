Pisa celebra San Torpè | gli eventi in programma

A Pisa si stanno svolgendo diverse iniziative in occasione della Festa di San Torpè. Il Comune ha predisposto un programma che comprende cerimonie religiose, eventi culturali e attività dedicate alle scuole, che quest’anno partecipano in modo molto numeroso. Le celebrazioni interessano varie zone della città e coinvolgono diverse realtà locali, creando un calendario ricco di appuntamenti per tutta la comunità.

In occasione della tradizionale Festa di San Torpè, il Comune di Pisa ha organizzato un calendario di iniziative che unisce celebrazioni religiose, appuntamenti culturali e un forte coinvolgimento del mondo della scuola, protagonista di questa edizione con una partecipazione particolarmente ampia.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Mirandola celebra San Francesco, al via programma di eventi su otto secoli di storia e memoriaDal 7 marzo un anno di appuntamenti tra realtà aumentata, cultura e spettacoli per riscoprire il legame profondo tra la città e il Santo di Assisi... Festa della Donna, gli eventi in programma a San Casciano Val di PesaIncontri con le autrici, conferenze su salute e finanza di genere, spettacoli teatrali, performances musicali, approfondimenti che affrontano il tema... Aggiornamenti e dibattiti S.Torpè e S.Paolino, in volume di Ronzani i Martiri di Nerone'San Torpè e San Paolino, Martiri di Nerone. Passioni e culti fra Provenza, Pisa e Lucca (secoli IX-XIV)': questo il libro scritto dal professor Mauro Ronzani, ordinario di storia medievale all'Ateneo ... ansa.it I pellegrini di San Torpè. Nel solco del santo pisano tra fede e tradizionePiù di 80 pellegrini da Saint Tropez fino a Pisa per rendere l’omaggio devozionale al martire pisano cioè San Torpè, soldato romano convertito da San Pietro e decapitato dai romani proprio nei pressi ... lanazione.it