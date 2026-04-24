Pirondini M5s | Basta piagnistei sul Superbonus Meloni si prenda la responsabilità del suo fallimento

Luca Pirondini, senatore del Movimento 5 stelle, ha commentato le affermazioni di Giorgia Meloni riguardo al deficit italiano stimato al 3,1% nel 2025, attribuendo la causa agli effetti del Superbonus. La premier aveva criticato le conseguenze di questa misura sul bilancio nazionale, mentre Pirondini ha risposto chiedendo alla leader di assumersi le responsabilità per ciò che definisce un fallimento. La discussione si inserisce nel dibattito politico sulle politiche economiche del governo.