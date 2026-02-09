Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la satira su Schlein | Si può fare solo contro di me?

Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo, difendendo la sua satira contro Schlein. La premier si chiede se si può fare satira solo contro di lei, mentre quando attaccano Schlein diventa sessismo. La polemica continua a tenere banco nel mondo della politica e dello spettacolo.

"Quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo?". Lo ha detto Giorgia Meloni, tornata a commentare il caso di Andrea Pucci, il comico scelto come co-conduttore di una serata di Sanremo che poi ha rinunciato. "Non sopporto il doppiopesismo", ha insistito la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Milly Carlucci anticipa la grande finale di Ballando con le stelle, sottolineando l’importanza di spettacolo ed emozioni.

La premier Giorgia Meloni si schiera a fianco di Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare il ruolo di co-conduttore a Sanremo.

