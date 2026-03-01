Crosetto bloccato a Dubai mentre esplode la crisi in Iran M5S | Si dimetta serve responsabilità istituzionale

Il ministro della Difesa si trova a Dubai mentre nel Medio Oriente si intensifica la crisi in Iran. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto pubblicamente le sue dimissioni, sostenendo che sia necessaria una maggiore responsabilità istituzionale e criticando la posizione dell’Italia a livello internazionale. La situazione ha suscitato attenzione politica e sollevato interrogativi sulla gestione della crisi da parte del governo.

Il M5S ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato a Dubai durante l'escalation in Medio Oriente, parlando di "questione istituzionale" e marginalità internazionale dell'Italia. La maggioranza replica: "Polemica strumentale, il governo resta operativo e coordina il rientro degli italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crosetto bloccato a Dubai, Patuanelli (M5s): “si dimetta”ROMA, 01 MAR – “Alla luce dell’attacco in corso in Iran e dell’escalation militare che sta infiammando il Medio Oriente, abbiamo appreso ieri che il...

Iran, Crosetto bloccato a Dubai per la chiusura degli spazi aereiIl ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai, dove è rimasto bloccato a causa della cancellazione dei voli negli Emirati...

crosetto bloccato a dubaiGuido Crosetto bloccato a Dubai, spazi aerei chiusi dopo gli attacchi di Teheran. L’attacco dei M5s: «È la prova che non contiamo nulla»Il ministro della Difesa era andato a prendere la famiglia con un volo civile. Oltre 58mila italiani nell’area. Meloni convoca un vertice urgente a Palazzo Chigi ... milanofinanza.it

crosetto bloccato a dubaiIl ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’IranIl ministro della Difesa italiano Guido Crosetto è bloccato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per via degli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, e per la conseguente risposta iraniana. ilpost.it

