Crosetto bloccato a Dubai mentre esplode la crisi in Iran M5S | Si dimetta serve responsabilità istituzionale

Il ministro della Difesa si trova a Dubai mentre nel Medio Oriente si intensifica la crisi in Iran. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto pubblicamente le sue dimissioni, sostenendo che sia necessaria una maggiore responsabilità istituzionale e criticando la posizione dell’Italia a livello internazionale. La situazione ha suscitato attenzione politica e sollevato interrogativi sulla gestione della crisi da parte del governo.

Il M5S ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato a Dubai durante l'escalation in Medio Oriente, parlando di "questione istituzionale" e marginalità internazionale dell'Italia. La maggioranza replica: "Polemica strumentale, il governo resta operativo e coordina il rientro degli italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it Crosetto bloccato a Dubai, Patuanelli (M5s): “si dimetta”ROMA, 01 MAR – “Alla luce dell’attacco in corso in Iran e dell’escalation militare che sta infiammando il Medio Oriente, abbiamo appreso ieri che il... Iran, Crosetto bloccato a Dubai per la chiusura degli spazi aereiIl ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai, dove è rimasto bloccato a causa della cancellazione dei voli negli Emirati... Una selezione di notizie su Crosetto bloccato Temi più discussi: Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. I Servizi non sapevano del viaggio; Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all'Iran; Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’Iran. Guido Crosetto bloccato a Dubai, spazi aerei chiusi dopo gli attacchi di Teheran. L’attacco dei M5s: «È la prova che non contiamo nulla»Il ministro della Difesa era andato a prendere la famiglia con un volo civile. Oltre 58mila italiani nell’area. Meloni convoca un vertice urgente a Palazzo Chigi ... milanofinanza.it Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’IranIl ministro della Difesa italiano Guido Crosetto è bloccato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per via degli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, e per la conseguente risposta iraniana. ilpost.it Sovranità. Il ministro Crosetto bloccato a Dubai dove si trovava per ragioni private. Facciamo parte di un’alleanza che non avverte neanche i ministri della difesa dei paesi alleati di quello che sta succedendo. Come puó un governo accettare una cosa del gen - facebook.com facebook Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia Spiace che non sia stato avvertito. Ma se lo doveva immaginare, in quanto ministro di un Paese servo, che non sarebbe stato avvertito Oggi summit (si fa per dire) della Ue x.com