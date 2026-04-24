Un uomo accusato di aver appiccato diversi incendi tra Seregno e Giussano dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica. La decisione è stata presa dal giudice di Monza, che ha disposto l’accertamento per valutare lo stato mentale dell’indagato. L’uomo è coinvolto in più episodi di incendi dolosi avvenuti nelle due località. La perizia servirà a chiarire eventuali questioni di carattere psichiatrico in relazione all’accusa.

? Cosa sapere Il giudice di Monza dispone perizia psichiatrica per R.C. accusato di roghi tra Seregno e Giussano.. L'indagato resta in libertà in attesa della valutazione clinica prevista per il mese di luglio.. La Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella, ha disposto una perizia psichiatrica per R.C., il quarantunenne di Giussano accusato di aver appiccato una serie di incendi ai cassonetti tra Seregno e Giussano. Il provvedimento, richiesto dalla Procura, mira a verificare la capacità di intendere e di volere dell’indagato e la sua pericolosità sociale, in un contesto di tensioni che hanno coinvolto diverse zone della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piromane tra Seregno e Giussano: perizia psichiatrica per l’uomo

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