Un uomo accusato di aver incendiato cassonetti dei rifiuti tra le città di Seregno e Giussano è stato sottoposto a una perizia psichiatrica. Secondo le accuse, si sarebbe spostato di notte tra i due comuni, appiccando fuoco ai contenitori della spazzatura. L’indagine si concentra sulle sue azioni nel periodo tra marzo e aprile, con diverse denunce da parte delle autorità locali. La perizia servirà a valutare lo stato mentale dell’indagato nel momento dei fatti.

Giussano (Monza Brianza), 23 Aprile 2026 - La sua passione sarebbe d are fuoco ai cassonetti dei rifiuti, che andrebbe in giro di notte a bruciare tr a Seregno e Giussano. La perizia psichiatrica. Per il presunto piromane, R.C., 41 anni, che vive a Giussano, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella, su richiesta della stessa Procura monzese, ha disposto una perizia psichiatrica che accerti la sua capacità di intendere e di volere e la sua pericolosità sociale. Per l'uomo, a cui sono contestati una mezza dozzina di incendi, oltre ad un episodio di danneggiamenti e uno di tentato furto in un supermercato dopo avere appiccato il fuoco all'esterno della struttura, il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ma la misura è stata respinta dal giudice.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presunto piromane dei cassonetti dei rifiuti, scatta la perizia psichiatrica

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