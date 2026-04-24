Cassonetti incendiati perizia psichiatrica per il piromane

Un uomo è stato coinvolto in alcuni incendi di cassonetti dei rifiuti tra Seregno e Giussano. Per questo motivo, è stata richiesta una perizia psichiatrica per valutare il suo stato mentale. Le autorità stanno indagando sul suo ruolo negli episodi di incendio avvenuti nelle ultime settimane, che hanno causato danni a diverse aree della zona. La vicenda è al momento al centro di accertamenti investigativi.

È accusato di essere un piromane appassionato di cassonetti dei rifiuti, che andrebbe in giro di notte a bruciare tra Seregno e Giussano. Per R.C., 41 anni, che vive a Giussano, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella, su richiesta della stessa Procura, ha disposto una perizia psichiatrica che accerti la sua capacità di intendere e di volere e la sua pericolosità sociale. Per l’uomo, a cui sono contestati una mezza dozzina di incendi, oltre a un episodio di danneggiamenti e uno di tentato furto in un supermercato dopo avere appiccato il fuoco all’esterno della struttura, il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ma la misura è stata respinta dal giudice.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassonetti incendiati, perizia psichiatrica per il piromane Notizie correlate Presunto piromane dei cassonetti dei rifiuti, scatta la perizia psichiatricaGiussano (Monza Brianza), 23 Aprile 2026 - La sua passione sarebbe dare fuoco ai cassonetti dei rifiuti, che andrebbe in giro di notte a bruciare tra... Ancora scooter incendiati, spunta l'incubo piromaneFirenze, 9 febbraio 2026 – Un altro incendio nella notte riaccende la paura a Soffiano, tranquillo rione residenziale della periferia fiorentina. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cassonetti incendiati, perizia psichiatrica per il piromane; Presunto piromane dei cassonetti dei rifiuti scatta la perizia psichiatrica. Cassonetti incendiati, perizia psichiatrica per il piromaneÈ accusato di essere un piromane appassionato di cassonetti dei rifiuti, che andrebbe in giro di notte a bruciare ... ilgiorno.it Presunto piromane dei cassonetti dei rifiuti, scatta la perizia psichiatricaIl 41enne è accusato di una mezza dozzina incendi nel 2025 tra Seregno e Giussano. La Procura di Monza lo voleva in carcere, ma è rimasto in libertà ... ilgiorno.it Cassonetti in fiamme in zona Provincia nuova: 6 contenitori incendiati da via Telesforo a via Caroprese x.com