Pioggia di medaglie per la Samurai

La Samurai Karate Do di Viareggio ha ottenuto numerosi riconoscimenti al 4° Trofeo Primavera di Arena Metato. La competizione ha visto atleti della squadra salire sul podio, portando a casa medaglie di varia provenienza. La giornata si è conclusa con risultati che lasciano ottimismo per le prossime sfide della stagione. I partecipanti hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e per l’esperienza maturata durante l’evento.

La Samurai Karate Do Viareggio brilla al 4° Trofeo Primavera di Arena Metato, chiudendo la giornata con medaglie e indicazioni positive per il prosieguo della stagione. Al palazzetto pisano sono saliti sul tatami 16 atleti viareggini, impegnati nelle diverse categorie. Fin dalle prime prove si è vista una squadra determinata, capace di affrontare la competizione con concentrazione e spirito giusto, dimostrando progressi evidenti rispetto alle uscite precedenti. I piazzamenti non sono mancati, con diversi atleti sul podio al termine di incontri combattuti e ben gestiti. Oltre ai risultati, è stato l’atteggiamento a convincere: attenzione, partecipazione e voglia di mettersi in gioco in ogni fase della gara.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pioggia di medaglie per la Samurai Notizie correlate Nuoto, pioggia di medaglie per la Futura a Siena e FirenzePrato, 5 febbraio 2026 - Medaglie e piazzamenti di vertice, colti nel corso di una manifestazione di nuoto di livello interregionale. Pioggia di medaglie per la Yama Arashi: 16 premi a ChiariLa formazione piacentina della Yama Arashi ha ottenuto sedici medaglie durante il Torneo Lombardia Kickboxing kids tenutosi a Chiari, un evento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pioggia di medaglie per la Samurai; Pioggia di medaglie per il pattinaggio Lamezia al primo evento Roll Art in Calabria; Pioggia di medaglie a Jesolo per il Mannis Team; Dragons, a Borghetto pioggia di medaglie per il team albenganese. Pioggia di medaglie per la SamuraiLa Samurai Karate Do Viareggio brilla al 4° Trofeo Primavera di Arena Metato, chiudendo la giornata con medaglie e indicazioni positive per il prosieguo della stagione. Al palazzetto pisano sono salit ... lanazione.it Alghero pigliatutto a Oristano: pioggia di medaglie regionali per la Why CompanyIl tatami del Palazzetto Sa Rodia di Oristano ha incoronato le nuove promesse del karate isolano in occasione dei campionati regionali Fijlkam dedicati alle ... algheroeco.com Dopo la pioggia di Emmy e Golden Globes del 2023 lo showrunner Lee Sung Jin torna con un nuovo capitolo del suo trionfo, stavolta sullo scontro generazionale e le tensioni tra Gen Z e Millennials Leggi l'articolo #Beef2 - facebook.com facebook Pioggia di missili e droni sull’Ucraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa x.com