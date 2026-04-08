Durante il Torneo Lombardia Kickboxing kids a Chiari, la squadra piacentina della Yama Arashi ha conquistato 16 medaglie. L'evento, promosso dal comitato regionale Federkombat, ha visto la partecipazione di circa 470 giovani atleti di età compresa tra i 5 e i 15 anni. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole del settore, offrendo un'occasione di confronto e crescita per i partecipanti.

La formazione piacentina della Yama Arashi ha ottenuto sedici medaglie durante il Torneo Lombardia Kickboxing kids tenutosi a Chiari, un evento organizzato dal comitato regionale Federkombat che ha la partecipazione di 470 giovani atleti tra i 5 e i 15 anni. Il successo della squadra di Piacenza è il risultato del lavoro coordinato dai tecnici Erika Boselli e Davide Colla. Secondo Gianfranco Rizzi, direttore tecnico del gruppo, la competenza e l’entusiasmo investiti nella crescita dei piccoli atleti hanno permesso di confermare la vitalità del vivaio della società. Rizzi ha sottolineato come l’evento non abbia prodotto solo risultati agonistici, ma abbia evidenziato soprattutto la capacità di coesione e il potenziale tecnico mostrato dai giovanissimi partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di medaglie per la Yama Arashi: 16 premi a Chiari

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