Nuoto pioggia di medaglie per la Futura a Siena e Firenze

La squadra Futura torna a casa con molte medaglie dopo due giornate intense a Siena e Firenze. I giovani nuotatori hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando podi e piazzamenti di rilievo in una gara che ha visto la partecipazione di diverse regioni. La competizione si è conclusa con un successo importante per la squadra, che continua a crescere e a dimostrarsi tra le migliori nella sua categoria.

Prato, 5 febbraio 2026 - Medaglie e piazzamenti di vertice, colti nel corso di una manifestazione di nuoto di livello interregionale. E' il risultato con cui i nuotatori e le nuotatrici della Futura, allenati da Vittoria Borelli ed Agnese Donato, sono tornati dalla ventitreesima edizione del "Trofeo Città del Palio" svoltosi di recente a Siena. Ottima la performance di Anna Lise Bertini, la quale ha messo a segno una "tripletta d'oro" nei 50 stile libero, 50 farfalla e 100 misti. Risultati positivi anche per il compagno di squadra Samuel Lila, che sale sul terzo gradino del podio nei 50 farfalla e nei 50 stile libero, sfiorando inoltre la medaglia nei 100 farfalla e nei 50 rana.

