Pietro Grasso e l’educazione alla scelta | il modello civico pedagogico e didattico dell’IC Renato Guttuso di Villagrazia di Carini

Un intervento recente si è concentrato sull'importanza di un approccio pratico e concreto nell'insegnamento della legalità, sottolineando come l’educazione civica non possa limitarsi a semplici lezioni teoriche o cerimonie. La discussione si è focalizzata sulle strategie adottate nelle scuole primarie e secondarie, evidenziando il ruolo di metodologie pedagogiche e didattiche specifiche. L’obiettivo dichiarato è promuovere comportamenti consapevoli e responsabili tra gli studenti.

L’educazione alla legalità, per essere autentica ed efficace, non può esaurirsi in una sequenza di contenuti o in un rituale celebrativo. Deve diventare esperienza viva, capace di interrogare le coscienze, di attivare il pensiero critico e, soprattutto, di porre gli studenti davanti a una dimensione concreta della scelta. È esattamente in questa prospettiva che si colloca l’incontro tra gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Villagrazia di Carini e Pietro Grasso, figura simbolo dell’impegno civile e della lotta alla mafia. L'articolo Pietro Grasso e l’educazione alla scelta: il modello civico, pedagogico e didattico dell’I.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Incontro con Pietro Grasso; Gli alunni della scuola Guttuso hanno incontrato Pietro Grasso; Pietro Grasso e l’educazione alla scelta: il modello civico, pedagogico e didattico dell’I.C. Renato Guttuso di Villagrazia di Carini; L’ex Presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso nella prima giornata di Fratture.

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Alla “Guttuso” si è parlato di legalità con Pietro Grasso. articolo completo al link https://www.ilcarinese.it/gli-alunni-della-scuola-guttuso-hanno-incontrato-pietro-grasso/ - facebook.com facebook