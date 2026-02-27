Carmiano incidente in centro | auto contro camion Ferita una donna

Nel primo pomeriggio di oggi a Carmiano, nel Salento, si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra via Veglie e via De Gasperi. Un'auto e un camion sono entrati in collisione in pieno centro abitato, provocando il ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Rocambolesco incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Carmiano, nel Salento. All'incrocio tra via Veglie e via De Gasperi, in pieno centro abitato, un'auto e un camion sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento. Nello scontro ad avere la peggio è stata la donna alla guida di una DR. Nonostante i danni alla vettura, la conducente è rimasta ferita solo lievemente e trasporta in codice verde in ospedale a Gallipoli. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie. Subito dopo l'impatto, il conducente del camion si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente.