Pietrastornina la maggioranza si oppone alla concessione della cittadinanza onoraria al giornalista Bartoletti

Durante la seduta del Consiglio comunale del 22 aprile, la maggioranza ha espresso il suo dissenso alla proposta di concedere la cittadinanza onoraria al giornalista, motivando la decisione con il fatto che l’individuo non ha origini nel comune e che si è limitato a fare alcune visite. Il Sindaco e il gruppo di maggioranza hanno spiegato di ritenere non opportuno assegnare questa onorificenza in assenza di legami diretti con il territorio.

Nella seduta di Consiglio comunale del 22 aprile, il Sindaco e il gruppo di maggioranza hanno motivato il loro voto contrario alla proposta della minoranza di concedere la cittadinanza onoraria, sostenendo che il giornalista non ha origini pietrastorninesi e che è solo venuto a presentare qualche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate No alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, i liberaldemocratici: "Evidente disagio della maggioranza"Continua il dibattito sulla decisione del consiglio comunale di respingere la mozione che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria a... Giunta, ok alla delibera per la cittadinanza onoraria al professor AsciertoAl professore di fama mondiale, professore ordinario alla Federico II e recentemente riconosciuto quale miglior oncologo al mondo nella cura del...