No alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese i liberaldemocratici | Evidente disagio della maggioranza

Il consiglio comunale ha deciso di non concedere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La maggioranza ha espresso un chiaro disagio, respingendo la mozione presentata da Alleanza Verdi e Sinistra. La discussione è ancora aperta, ma ora sembra difficile trovare un accordo.

Continua il dibattito sulla decisione del consiglio comunale di respingere la mozione che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, iniziativa presentata da Alleanza Verdi e Sinistra. Una decisione che, secondo il Partito Liberaldemocratico di Cesena, ha evitato alla città “un momento imbarazzante e divisivo”, soprattutto alla luce delle recenti polemiche che hanno attraversato il dibattito politico locale dopo le celebrazioni del Giorno della Memoria. Argomentano i liberaldemocratici: “La mozione ha però messo in luce tutte le contraddizioni del Partito Democratico, alleato di maggioranza ma politicamente stretto in una posizione sempre più difficile.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Francesca Albanese

La proposta di conferire la riconoscenza di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, continua a essere oggetto di discussione pubblica e politica, riflettendo l’interesse e le posizioni divergenti su questa figura e il suo ruolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Albanese

Argomenti discussi: Cesena, il Consiglio dice no alla cittadinanza onoraria ad Albanese: spaccatura a sinistra; Cittadinanza a Francesca Albanese? Il Pd si sfila, secco 'no' con 25 voti contrari. Solo il M5s con Fondamenta-Avs; Spaccati sull’Albanese: No alla cittadinanza a chi è antisionista; A Cesena niente cittadinanza onoraria per Francesca Albanese: il consiglio vota no.

Cesena, il Consiglio dice no alla cittadinanza onoraria ad Albanese: spaccatura a sinistraL’alta funzionaria delle Nazioni Unite Francesca Albanese non diventerà cittadina onoraria di Cesena. Lo ha stabilito il Consiglio comunale di ieri, ... corriereromagna.it

Spaccati sull’albanese: No alla cittadinanza a chi è antisionistaGiovedì si vota in consiglio la mozione di Avs per la relatrice Onu. La Lega: Su Gaza e Israele è di parte. FdI: Non ha caratura. Maggioranza divisa. msn.com

Cesena, negata la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: il PD vota contro e spacca la maggioranza - facebook.com facebook

Regalare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese non va più di moda x.com