Pietracatella la lista dei pasti e ricina cosa può incastrare Alice

A Pietracatella, nel Molise, si indaga sulle cause della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta dopo una cena di Natale. Le autorità hanno sequestrato il telefonino di Alice Di Vita, sorella maggiore delle vittime, che ha sopravvissuto alla tragedia insieme al padre. La procura sta analizzando i contenuti del dispositivo per chiarire eventuali responsabilità legate alla presenza di ricina nel pasto consumato durante l’evento.

Forse davvero la chiave della morte di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita per avvelenamento da ricina dopo una cena di Natale a Pietracatella, in Molise, è contenuta nel telefonino di Alice Di Vita, la sorella maggiore scampata alla tragedia così come il padre Gianni Di Vita. Gli inquirenti hanno sequestrato il dispositivo della ragazza e ora stanno passando al setaccio le chat, la cronologia delle ricerche su internet e le " note ", quegli appunti tra i quali comparirebbero anche le cose mangiate durante le feste di Natale. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47384039 Alice quella sera era a mangiare fuori una pizza con gli amici. Gli accertamenti disposti nelle ultime ore sull'iPhone della giovane dovranno riguardare un lungo periodo: dal primo dicembre al 13 aprile scorso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pietracatella, la lista dei pasti e... ricina, cosa può incastrare Alice Notizie correlate Pietracatella, la svolta della ricina: ora il telefono di Alice può cambiare l’inchiestaLa conferma: è stata ricina Arriva una svolta decisiva nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Leggi anche: Uccise con la ricina, analisi nel telefono della sorella Alice. Gli appunti sui pasti Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Morte avvelenate, analisi confermano grave intossicazione da ricina; Mamma e figlia morte in Molise, le analisi confermano: avvelenate con la ricina; Madre e figlia morte a Campobasso, sequestrato telefonino della sorella Alice; Campobasso, acquisito il telefono di Alice Di Vita: C’è l’elenco dei pasti consumati in famiglia. Pietracatella, la minoranza propone una lista unica: appello all’unità in vista delle elezioniIl gruppo consiliare di minoranza Costruiamo il futuro ha indirizzato una lettera al Sindaco del Comune di Pietracatella proponendo l’avvio di un percorso condiviso in vista delle prossime elezioni ... cblive.it +++ Avvelenate a Pietracatella: “Intossicazione acuta da ricina” confermata per Antonella Di Ielsi e la figlia Sara, “negatività nei campioni ematici” del marito Gianni Di Vita, non esclusa la “possibile degradazione” nel tempo. Il Procuratore di Larino, dr.ssa Elvir - facebook.com facebook Pietracatella, la conferma su mamma e figlia: «Grave intossicazione da ricina» x.com