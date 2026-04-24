Un attore ha raccontato di aver provato disagio nel sentire uomini usare espressioni volgari, come “me la sono scopata”, fin da giovane. È anche padre di due bambine e ha commentato le difficoltà di riconoscere i propri errori con il passare del tempo. Nella sua carriera, ha interpretato un personaggio chiamato Enrico in tutte e tre le stagioni di una serie televisiva.

Quanto è cambiato Enrico dalla prima all'ultima stagione della serie, per lei? «Tanto, soprattutto perché ha fatto tante cose che prima non si sarebbe mai aspettato: abbandonare il lvoro, entrare in politica e battersi così a spada tratta per qualcosa che prima nemmeno considerava. Alla prima stagione era convinto che le donne non dovessero occuparsi di politica e di avvocatura e non potessero ricoprire cariche istituzionali: Enrico fa parte del mondo che Lidia combatte eppure, a un certo punto, si trova a essere paladino, insieme a lei, di questa nuova rivoluzione. Penso che Enrico si sia dimostrato un grande esempio virtuoso, in questo senso».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pier Luigi Pasino: «Sentire i maschi dire frasi come “me la sono scopata” mi metteva a disagio già da ragazzo. Da padre di due bambine, non è mai facile tornare sui propri passi e ammettere di aver sbagliato»

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