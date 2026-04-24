Il 9 maggio a Villa Reale a Milano si svolgerà il Picnic Theodora dedicato ai Dottor Sogni. L’evento offrirà un pranzo gourmet e i fondi raccolti saranno destinati a sostenere artisti che lavorano in 47 reparti pediatrici di 14 strutture ospedaliere italiane. La manifestazione coinvolge persone che desiderano contribuire a progetti artistici rivolti ai bambini in ospedale.

? Cosa sapere Il 9 maggio a Villa Reale Milano si terrà il Picnic Theodora per i Dottor Sogni.. I proventi finanzieranno artisti professionisti operanti in 47 reparti pediatrici in 14 strutture italiane.. Sabato 9 maggio 2026, dalle ore 11:30 alle 16:00, i Giardini di Villa Reale in via Palestro a Milano ospiteranno il Picnic Theodora per sostenere l’attività dei Dottor Sogni nei reparti pediatrici. L’evento nasce per finanziare la missione di artisti professionisti — attori, mimi e performer — che da oltre trent’anni operano negli ospedali italiani. Questi specialisti della leggerezza intervengono in 47 reparti pediatrici distribuiti in 14 strutture di 10 città diverse, occupandosi della parte sana dei piccoli pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picnic di lusso a Villa Reale: un pranzo gourmet per i Dottor Sogni

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