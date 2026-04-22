A Roma si tiene un picnic vegano con un cestino gourmet, pensato per le scampagnate del 25 aprile. La pasticceria propone un menu che include diverse opzioni di cibo e bevande, tutte di provenienza vegetale. L’iniziativa mira a offrire un’alternativa alimentare per chi desidera partecipare alle festività all’aperto senza consumare prodotti di origine animale. La proposta si inserisce tra le iniziative legate alle festività di primavera e alle celebrazioni di questa data.

In vista delle prossime celebrazioni del 25 aprile e della festa dei lavoratori, una pasticceria specializzata nel quartiere Ostiense ha lanciato un’offerta gastronomica pensata per le scampagnate nei parchi romani: cestini da picnic completamente vegani, composti da prodotti artigianali autoprodotti. La proposta nasce all’interno di Julietta Pastry and Lab, situata in Via Francesco Negri, un laboratorio che si distingue come prima realtà gourmet interamente plant-based della zona. L’iniziativa mira a rispondere alla crescente domanda di soluzioni pratiche desidera godersi gli spazi verdi della Capitale senza dover necessariamente spostarsi fuori dai confini cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picnic vegano a Roma: il cestino gourmet per le scampagnate del 25 Aprile

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