Pasqua e Pasquetta | pranzo toscano nel parco di Villa Demidoff

Nel fine settimana di Pasqua, il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà eventi e momenti di aggregazione, con la Villa Demidoff che aprirà le sue porte al pubblico. La manifestazione durerà tre giorni e offrirà occasioni di incontro tra visitatori, con attività e pranzi all'aperto in un contesto naturale e storico. La zona sarà frequentata da persone in cerca di relax e di un’esperienza culturale durante le festività.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il fine settimana di Pasqua si prospetta come un’occasione ideale per riscoprire il fascino del Parco Mediceo di Pratolino, dove la Villa Demidoff apre le sue porte per una tre giorni dedicata alla convivialità e alla natura. Nei giorni del 4, 5 e 6 aprile, il complesso situato lungo via Fiorentina accoglie i visitatori in un contesto dove il valore storico della residenza si sposa con la bellezza paesaggistica dei suoi ampi spazi verdi. L’offerta gastronomica, curata dalla Locanda Villa Demidoff, punta sulla valorizzazione delle tradizioni del territorio. La cucina resta operativa con orario continuato dalla tarda mattinata fino alla sera, permettendo agli ospiti di gestire la sosta con la massima flessibilità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Uova giganti nel parco di Villa Reale. A Pasquetta grande caccia al tesoroI meravigliosi giardini di Villa Reale a Marlia ospiteranno nel periodo di Pasqua alcune uova giganti a darà vita ad una serie di attività per... Pasquetta a Villa Tasca: anche quest'anno "arrustuta" e caccia alle uova nel parcoAnche quest'anno per Pasquetta Villa Tasca propone, come ormai da tradizione, l"arrustuta" e la caccia alle uova. Aggiornamenti e notizie su Villa Demidoff Discussioni sull' argomento Sagra del Tortello e della Ficattola, Scarperia e San Piero; Sagra della Schiacciata di Pasqua e del Carciofo Fritto; Sagre ed eventi del quinto weekend di Marzo 2026; Sagra del Locio a Palaie, Pelago. Pasqua e Pasquetta nel verde, a due passi da Firenze https://www.sagretoscane.com/rassegne/fi/vaglia/pasqua-e-pasquetta-a-villa-demidoff.html Dal 4 al 6 aprile la Locanda di Villa Demidoff ti aspetta nel suggestivo Parco Mediceo di Pratolino, a Vaglia - facebook.com facebook