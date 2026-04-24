Gli studenti della scuola primaria di Ferrere hanno visitato il centro di recapito di Asti nell'ambito di un'iniziativa di Poste Italiane. Durante l'uscita, hanno potuto osservare da vicino come funziona la logistica postale e quali sono le attività quotidiane dei portalettere. L'evento ha avuto come obiettivo far comprendere ai bambini il percorso delle lettere e dei pacchi, dal momento della consegna fino alla finalizzazione.

? Cosa sapere Gli alunni della scuola primaria di Ferrere visitano il Centro di Recapito di Asti.. L'iniziativa di Poste Italiane illustra la logistica postale e il lavoro dei portalettere.. I bambini della quinta elementare di Ferrere hanno visitato il Centro di Recapito di Asti per scoprire i meccanismi che muovono la corrispondenza e i pacchi nella città. L’iniziativa, che ha coinvolto gli studenti della scuola primaria di Ferrere insieme ai propri docenti, si è concentrata sull’operatività pratica del centro postale astese. Durante l’incontro, le nuove generazioni hanno avuto modo di osservare da vicino le mansioni svolte dai portalettere, approfondendo la distinzione tra la gestione dei messaggi cartacei e il servizio di consegna delle spedizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli esploratori ad Asti: la magia della posta tra logistica e carta

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