Premio Topo | ad Asti i piccoli lettori incontrano Elisabetta Dami

Lunedì scorso, nella Biblioteca Astense, si è svolta la cerimonia per il ventesimo anniversario del Premio Topo, dedicato ai giovani lettori della città. Durante l’evento, i bambini premiati per aver letto di più in questo periodo sono stati invitati a incontrare l’autrice di libri per ragazzi. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi bambini e genitori, che hanno assistito alla consegna dei riconoscimenti e alla presentazione dell’autrice.

Lunedì scorso, la Biblioteca Astense ha ospitato la celebrazione del ventesimo anniversario del Premio Topo, un evento che ha premiare i piccoli lettori più assidui della città. La manifestazione, resa possibile grazie al supporto dell’Inner Wheel Astigiano, ha premiato i bambini tra i 3 e i 10 anni che nel corso del 2025 si sono distinti per il numero di prestiti effettuati e libri consultati presso la struttura. Il traguardo dei vent’anni e l’incontro con la letteratura per ragazzi. Il ventennale del premio ha assunto una dimensione speciale grazie alla presenza di Elisabetta Dami, autrice di rilievo nel editoriale giovanile e mente dietro il successo del personaggio di Geronimo Stilton, il noto giornalista topo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Topo: ad Asti i piccoli lettori incontrano Elisabetta Dami Notizie correlate Asti premia i piccoli lettori: Geronimo Stilton celebra 20 anniLunedì 20 aprile, a partire dalle ore 17, la Biblioteca Astense ospiterà il Premio Topo 2026 per celebrare i giovani lettori più accaniti della città... Leggi anche: Scrivere favole come cura: a San Vittore parte il laboratorio con Elisabetta Dami (la mamma di Geronimo Stilton) Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Premio Topo: ai piccoli divoratori di storie e libri; Asti: torna il Premio Topo, festa per giovani lettori; Colpo in gioielleria da mezzo milione ad Asti, arrestati i professionisti del buco; Camionista astigiano sull’A21trovato morto a terra vicino al Tir. Festeggiati lunedì alla Biblioteca Astense i vincitori del Premio Topo 2026Lunedì scorso alla Biblioteca Astense si è tenuto il tradizionale e partecipatissimo appuntamento con il Premio Topo. Grazie al sostegno dell’Inner Wheel ... atnews.it Alla Biblioteca Astense torna il Premio Topo per premiare i piccoli lettoriLunedì 20 aprile alle 17 alla Biblioteca Astense si terrà l’ormai tradizionale appuntamento con il Premio Topo. Nell’intento di stimolare i giovanissimi ... atnews.it La Biblioteca Astense celebra vent'anni di letture con il Premio Topo x.com Da dominatore GOODBYE KISS fa fede al suo nome e con Alessandro Gocciadoro alla guida saluta tutti e stravince il 45° Gran Premio Trinacria. In premiazione festanti i proprietari della Scuderia Armando Topo e bagno di folla per Alessandro Gocciadoro ch - facebook.com facebook