Piano sociosanitario provinciale | Avviare un percorso di informazione e di coinvolgimento del territorio

È stato annunciato l'inizio di un percorso volto a informare e coinvolgere il territorio riguardo al nuovo piano sociosanitario provinciale. Questa iniziativa mira a condividere dettagli e raccogliere eventuali contributi dalla comunità locale. La proposta prevede incontri e momenti di confronto con cittadini e rappresentanti delle realtà territoriali, al fine di definire meglio le strategie e le azioni da mettere in atto.

Per il Piano sociosanitario provinciale «avviare un percorso di informazione e di coinvolgimento del territorio». A scrivere il Coordinamento provinciale su sanità e medicina territoriale, anticipando alcuni contenuti della conferenza stampa in programma martedì 28 aprile.«Si susseguono nella.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Piano sociosanitario, in Umbria opererà l'infermiere di famiglia: la formazione, il ruolo e gli obiettiviLa nuova figura professionale sanitaria rafforzerà la sanità e la cura sul territorio evitando, dove è possibile, ricoveri ospedalieri Sarà la figura... Olimpiadi, Mazzeo sostiene l’ipotesi Toscana 2040: “Una mozione per avviare formalmente il percorso”Il consigliere regionale: "Pensiamo a un'edizione diffusa sul territorio nei grandi centri e nei luoghi simbolo delle nostre città" FIRENZE – “Sono... Contenuti e approfondimenti Piano sociosanitario provinciale: «Avviare un percorso di informazione e di coinvolgimento del territorio»Lettera aperta ai sindaci piacentini e alle organizzazioni sindacali dal comitato Coordinamento provinciale su sanità e medicina territoriale: «Crediamo che questo passaggio richieda anche un coinvolg ... ilpiacenza.it Il Piano socio-sanitario: È il momento di passare dalle parole ai fattiAlla vigilia del confronto sul nuovo piano socio sanitario regionale la Cgil Perugia ha presentato nel capoluogo umbro un documento di proposte sul tema, intitolato ‘Il Servizio sanitario tra declino ... lanazione.it