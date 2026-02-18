Il deputato Mazzeo ha annunciato di aver presentato una mozione per avviare ufficialmente il percorso di candidatura della Toscana alle Olimpiadi del 2040. La sua decisione arriva dopo che, grazie anche all’interesse suscitato dai Giochi di Milano-Cortina, la proposta di portare le Olimpiadi in regione ha ripreso forza. Mazzeo ha spiegato che l’obiettivo è coinvolgere tutte le istituzioni locali e promuovere un progetto condiviso. La mozione sarà discussa nelle prossime settimane in Parlamento e rappresenta un passo importante per la candidatura.

FIRENZE – “Sono molto contento che in questi giorni, anche grazie all’effetto di Milano-Cortina, torni a prendere slancio nella nostra regione la proposta di candidare la Toscana alle Olimpiadi del 2040. Per questo proporrò alle forze politiche di maggioranza una mozione per avviare formalmente il percorso e mettere in campo tutte le azioni possibili a sostegno della candidatura della Toscana al turno europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi, con un programma capace di valorizzare la Toscana diffusa, promuovere le nostre eccellenze e coinvolgere attori e territori della regione. Sarebbe una straordinaria vetrina per la Toscana e un’occasione di visibilità internazionale senza precedenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Olimpiadi, Mazzeo sostiene l’ipotesi Toscana 2040: “Una mozione per avviare formalmente il percorso”

Renzi : “Olimpiadi 2040 in Toscana, l’Italia esca dai suoi confini”Matteo Renzi ha annunciato che le Olimpiadi del 2040 potrebbero essere organizzate in Toscana, una proposta che nasce dall’idea di far uscire l’Italia dai suoi tradizionali confini sportivi.

Giani raccoglie l’assist di Renzi: “Sì alle Olimpiadi 2040 in Toscana”Renzi ha suggerito di considerare la candidatura delle Olimpiadi del 2040 in Toscana, e Giani ha subito raccolto il suo invito, dichiarando il suo sostegno ufficiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.