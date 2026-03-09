Piano sociosanitario in Umbria opererà l' infermiere di famiglia | la formazione il ruolo e gli obiettivi

In Umbria, il piano sociosanitario prevede l'introduzione dell'infermiere di famiglia come figura centrale per l'assistenza domiciliare e territoriale. La formazione di questa figura mira a renderla un punto di raccordo tra pazienti, medici di medicina generale e le Case di Comunità. La figura dell'infermiere di famiglia sarà responsabile di coordinare e facilitare i servizi sanitari e sociali sul territorio.

La nuova figura professionale sanitaria rafforzerà la sanità e la cura sul territorio evitando, dove è possibile, ricoveri ospedalieri Sarà la figura fondamentale per l'assistenza domiciliare e sul territorio, oltre a essere, negli obiettivi regionali, "cerniera" di collegamento tra il paziente, il medico di medicina generale e il sistema delle Case di Comunità. Un modello di assistenza che anticipa il bisogno, riduce le ospedalizzazioni e mette il cittadino al centro. È questa la visione che sta alla base della VII edizione del Corso di formazione specialistica per infermiere di famiglia o di comunità (IFoC), avviata mercoledì 4 marzo 2025 presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

