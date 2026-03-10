Starmer chiama Meloni e Merz | Piano per proteggere navi a Hormuz Gli 007 Usa | Teheran pronta a dispiegare mine nello Stretto – La diretta

Il leader del Partito laburista ha contattato i leader di Italia e Germania per discutere un piano volto a proteggere le navi nello Stretto di Hormuz. Gli 007 americani hanno informato che Teheran sarebbe pronta a dispiegare mine nello Stretto. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra finirà presto, anche se non nel corso di questa settimana.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana. Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran, prima ha detto che le forze iraniane «hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership». Poi ha sostenuto che l’attacco statunitense «potrebbe diventare ancora più aggressivo» se i leader iraniani cercheranno di interrompere l’approvvigionamento energetico mondiale. Intanto i Guardiani della Rivoluzione gli rispondono: «Saremo noi a decidere la fine della guerra. L’equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Open.online

