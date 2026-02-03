Renzi appella al dialogo | Il Paese non può aspettare serve unità politica

Matteo Renzi invita le forze politiche a mettere da parte le divisioni. In un messaggio sui social, l’ex premier chiede di avviare un confronto immediato per evitare che la crisi istituzionale si aggravi. Renzi avverte che il Paese non può aspettare oltre e che è necessario trovare un accordo rapido.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva e ex presidente del Consiglio, ha lanciato un appello urgente al dialogo politico in un intervento pubblicato sui social, in cui mette in guardia il Paese da una crisi istituzionale che potrebbe accelerare se non si trova un’intesa tra le forze politiche. L’occasione è la crescente frattura all’interno della coalizione di centrodestra, che per la prima volta da anni mostra segni evidenti di scissione. Renzi sottolinea che la divisione non è solo strategica, ma profondamente ideologica: «Per la prima volta da anni la coalizione di destra si divide», scrive, riferendosi al malcontento crescente tra i sostenitori più estremisti del movimento che si riconoscono nel generale Vannacci, figura simbolo di un’ala del centrodestra che si sente tradita dalla leadership di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

