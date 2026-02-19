Comuni sindaco Casalbore | Piccoli hanno stessi problemi dei grandi ma meno risorse

Il sindaco di Casalbore afferma che anche i piccoli Comuni affrontano le stesse difficoltà dei grandi, ma con meno risorse. Durante un evento importante, ha spiegato come il progetto dedicato ai piccoli paesi abbia permesso di intervenire in settori chiave, altrimenti irraggiungibili. Ha sottolineato che questa iniziativa apre nuove opportunità per migliorare i servizi locali e rafforzare il ruolo delle comunità più piccole. La partecipazione di rappresentanti di vari Comuni ha mostrato l’interesse condiviso per affrontare le sfide quotidiane.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "È importante la presenza a questo evento decisivo organizzato. Con il progetto 'piccoli Comuni' ci ha infatti dato la possibilità di poter intervenire in settori di cui, altrimenti, da soli non ci saremmo mai potuti occupare. Grazie ad Anci siamo stati messi nelle condizioni di poter operare. Il Comune di Casalbore ha deliberato di aprire l'ufficio Europa, del quale ora stiamo strutturando la sede fisica: un ufficio a disposizione della cittadinanza che faccia da intermediatore tra Europa e piccoli Comuni". Lo ha detto Emilio Salvatore, sindaco di Casalbore, in provincia di Avellino, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma.