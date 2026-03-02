Daino in pericolo a bordo della strada salvato dalle forze dell' ordine e dalla Regione Marche

Nelle ultime settimane, un daino maschio è stato salvato sulle strade di Arcevia dalla Regione Marche, tramite il Centro recupero animali selvatici, con il supporto dei carabinieri forestali e della polizia locale. Le forze dell'ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’animale che si trovava in pericolo sulla carreggiata, evitando potenziali incidenti e garantendo la sua salvezza.

ARCEVIA – Negli scorsi giorni la Regione Marche, attraverso il Centro recupero animali selvatici e con l’aiuto dei carabinieri forestali del Nucleo di Arcevia e la collaborazione della polizia locale di Arcevia ha provveduto a salvare un daino maschio.L’esemplare, un Dama dama, era stato visto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

