Daino in pericolo a bordo della strada salvato dalle forze dell' ordine e dalla Regione Marche

Nelle ultime settimane, un daino maschio è stato salvato sulle strade di Arcevia dalla Regione Marche, tramite il Centro recupero animali selvatici, con il supporto dei carabinieri forestali e della polizia locale. Le forze dell'ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’animale che si trovava in pericolo sulla carreggiata, evitando potenziali incidenti e garantendo la sua salvezza.

ARCEVIA – Negli scorsi giorni la Regione Marche, attraverso il Centro recupero animali selvatici e con l’aiuto dei carabinieri forestali del Nucleo di Arcevia e la collaborazione della polizia locale di Arcevia ha provveduto a salvare un daino maschio.L’esemplare, un Dama dama, era stato visto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Anziano bloccato su un terrazzamento a Monte Maggio, salvato dalle forze dell'ordineL’uomo, con problemi di orientamento, si è trovato in difficoltà vicino a un crepaccio; soccorsi dei Vigili del Fuoco e Ares 118 lo hanno recuperato...

Festa alla Fortezza Medicea sospesa dalle forze dell’ordineSiena, 2 febbraio 2026 – Blitz delle forze dell’ordine sabato sera alla Fortezza Medicea mentre era in corso una festa privata.

Tutto quello che riguarda Regione Marche.

Salvato un daino ad Arcevia e trasferito nell'Oasi del Monte StregaUn esemplare maschio di daino (Dama dama) era stato visto tra le frazioni di Borgo Emilio e Piticchio del Comune di Arcevia, nei pressi delle strade dove costituiva un pericolo per l'incolumità pubbli ... ansa.it

Arcevia, il daino vaga pericolosamente per le strade: catturato e trasferito nell'oasi protettaANCONA - Un esemplare maschio di daino (Dama dama) era stato visto tra le frazioni di Borgo Emilio e Piticchio del Comune di Arcevia, nei pressi ... msn.com