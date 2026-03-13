Teramo | il 16 marzo si decide il futuro della giustizia

Il 16 marzo alle 16:30, nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi a Teramo, si terrà un incontro dedicato al futuro della giustizia italiana. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri del settore giudiziario, che discuteranno delle prossime mosse e delle sfide in vista. La discussione si concentrerà sugli sviluppi e le decisioni attese per il sistema giudiziario.

Il 16 marzo, alle ore 16:30, la Sala Ipogea di Piazza Garibaldi a Teramo ospiterà un confronto cruciale sul futuro del sistema giudiziario italiano. Il Comitato per il Sì, guidato dal Partito Radicale con i nomi di Pannella, Sciascia e Tortora, ha convocato cittadini e istituzioni per discutere una riforma che mira a risanare le criticità strutturali della giustizia. Questo incontro non è solo un evento, ma un'opportunità per analizzare come le scelte legislative possano incidere sulla vita quotidiana degli abruzzesi, affrontando problemi reali come l'inefficienza del Consiglio Superiore della Magistratura e il sovraffollamento carcerario.

Referendum, Sì alla riforma per una giustizia giusta: incontro a TeramoTERAMO - Il Comitato per il Sì Pannella - Sciascia - Tortora, promosso dal Partito Radicale, organizza a Teramo lunedì 16 marzo alle ore 16,30, presso la Sala Ipogea (di Piazza Garibaldi, l'assise ref ...

Referendum, 'Capire per votare', a Teramo le ragioni del sì e del no(ANSA) - TERAMO, 05 MAR - Si terrà lunedì prossimo, 9 marzo, nell'aula magna dell'università di Teramo, alle 16.30, l'evento Il bello del referendum. Capire per votare, un confronto pluralista e app ...